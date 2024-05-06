Иллюзионист Амаяк Акопян: «Я стал персоной нон грата в США»

Амаяк Акопян, известный иллюзионист, стал персоной нон грата в США после того, как во время выступления в казино показал трюк с картами, который многие посетители восприняли как возможность легкого выигрыша. Сначала иллюзионист поддавался, позволив азартным гражданам выигрывать.

Ну а потом поменял тактику. И уже никто не мог выиграть у Амаяка Акопяна.

Когда посетители казино поняли, что Амаяк Акопян не собирается поддаваться, они вызвали охрану, и Амаяка Акопяна вывели из зала. После этого инцидента его имя было внесено в черный список всех казино Америки. Было это еще во времена Советского Союза. Амаяк Акопян гастролировал по США в 1988 году и сразу же стал персоной нон грата.

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«Сказали, что меня внесли в черные списки: с тех пор все казино Америки для меня оказались закрыты. Так я стал персоной нон грата в США», - поделился Амаяк Акопян.

По материалам MK.RU