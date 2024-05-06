Сбитый машиной актер «Улиц разбитых фонарей» Майоров находится в реанимации

Российский актер Александр Майоров, сыгравший в сериалах «Невский» , «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и других был сбит машиной в Санкт-Петербурге.

Как сообщается, Александра Майорова сбил автомобиль Subaru. ДТП произошло поздно вечером. 44-летний Александр Майоров переходил дорогу в неположенном месте и угодил под колеса иномарки.

В результате наезда Александр Майоров получил тяжелые травмы, он был госпитализирован в одну из клиник, врачи которой сейчас борятся за его жизнь.

Майоров находится в реанимации, его состоянии оценивается, как тяжелое.

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Врачи диагностировали у Александра Майорова два перелома костей правой ноги, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

По некоторым данным, водитель Subaru Forester — злостный нарушитель правил дорожного движения. С начала этого года он умудрился получить уже несколько протоколов от сотрудников ДПС, в том числе, и за вождение без прав.

Давая показания по поводу наезда на пешехода, водитель иномарки явно намекал, что тот находился в сильно нетрезвом виде.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По материалам телеграм-канала «Mash на Мойке»