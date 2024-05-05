Киркоров построил трехэтажный гостевой дом с росписью под старинные фрески Италии на фасаде

На участке площадью гектар у поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова отстроены: особняк, часовня и причал, с которого открывается живописный вид на Мякининскую пойму Москвы-реки, не хватало только гостевого дома. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал сам Филипп Бедросович.

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«Гостей постоянно полон дом, кто-то спит на диване. Хочется, чтобы погуляв, все шли в гостевой домик», - сетует Филипп Киркоров.

За считанные месяцы по заказу поп-короля отечественной сцены строители возвели трехэтажный гостевой дом — на фасаде роспись под старинную фреску.

«Кто-то заедает стресс бутербродами, а я что-то делаю по дому», - хвастается певец, который сам придумал дизайн гостевого домика.

Внутри разные тематические комнаты в стиле Бали, Токио и других красивых мест. Всюду певец развесил свои портреты. А вот новоселье он еще не справлял. Не так давно он отметил день рождения, пригласив гостей в свой особняк.

«На моем дне рождении все сидели на головах, места не так много. Ольга Бузова, Люся Чеботина. Анита Цой привезла корейской морковки. Давид Манукян подарил сумку в виде подводной лодки — она одна такая в мире, где он ее нашел. Яна Расковалова подарила мне перстень с моими инициалами и с камнем — это метеорит, он из космоса летел», - поделился Филипп Киркоров.

Певец остался доволен тем, какие подарки ему принесли звездные друзья. На празднике также отметились: Яна Рудковская, Валерия с мужем Иосифом Пригожиным и многие другие.