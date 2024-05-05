Киркоров рассказал об отношениях с Успенской: «Просила подарки: «Ой, милый, купи мне это»

Российский певец Филипп Киркоров поделился своими воспоминаниями об отношениях с коллегой по цеху Любовью Успенской.

По словам Филиппа Киркорова, изначально их отношения были дружескими, и он даже дарил ей подарки. Однако со временем Успенская начала воспринимать его помощь как нечто само собой разумеющееся и стала требовать от него все больше и больше. Певица просила у Киркорова различные вещи, включая одежду и другие подарки.

Киркоров выразил свое недовольство таким отношением, подчеркнув, что он всего лишь коллега, а не близкий друг или родственник Успенской. Он отметил, что ему не нравится, когда люди начинают считать его обязанным помогать им в любых ситуациях.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. «Ой, милый, купи мне это». Я не милый ей, а просто коллега», — рассказал Филипп Киркоров на шоу «Сплетни-шейкер» канала Муз-ТВ.

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Заговорил же Филипп Киркоров о Любови Успенской по той простой причине, что та в одном из интервью назвала поп-короля женоненавистником. Киркорова это знатно возмутило.