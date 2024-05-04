Рудковская рассказала, что мама ругала Водянову за морщины на лбу

Наталья Водянова продолжает участвовать в неделях моды. Ее также можно увидеть в Париже на светских раутах с мужем Антуаном Арно, который является сыном богатейшего человека на планете. Модель раньше часто приезжала в Россию и привозила детей, которых у нее пять. Наталья не перестает восхищать публику своей моложавой внешностью и стройностью.

Яна Рудковская рассказала, что уже давно с ней дружит. По ее словам, модель боится колоть ботокс и пока не делала пластические операции. Продюсера поражает, что у ее подруги фигура, как у 18-летней девушки.

Но она раскрыла секрет красоты многодетной мамы. По словам Яны, над своим лицом Наталья много работает, так как на ее лбу уже в детстве стали появляться морщинки.

«Наташа несколько лет каждый день делает гимнастику и массаж лица, головы и шеи. Старается делать в конце дня. А ее морщины на лбу появились еще в юности из-за активной мимики, в интервью поделилась, что мама ее за это ругала даже», — поделилась жена Евгения Плющенко.

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К слову, своих морщин Водянова не прячет и часто демонстрирует лицо без косметики.