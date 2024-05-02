Бледанс о том, как стала ведущей шоу «Человек-невидимка»: «Продюсеры пришли ко мне, когда у меня родился младший сын»

Эвелина Бледанс не только актриса, но и ведущая. Она на этот раз стала гостьей в шоу «УТРО. ТНТ», где поделилась радостной новостью. Артистка объявила, что шоу «Человек-невидимка», которое она ведет, снова вернулось в эфир и будет выходить на телеканале ТВ-3.

По словам звезды, это шоу стало для нее особенным проектом. Она рассказала, как изначально стала его ведущей. Несмотря на то, что она была занята заботами о ребенке, идея шоу настолько впечатлила ее, что она согласилась стать его ведущей. Более того, ее сын Семен рос вместе с программой, часто посещая съемочную площадку.

«Это шоу – это мой ребенок, потому что продюсеры пришли ко мне в первый раз, когда у меня только родился мой младший сын. Я сказала, что я нигде не работаю, сижу, кормлю грудью, но, когда мне показали это шоу, оно оригинальное – не содранное у кого-то, придуманное нашими авторами, пришлось переместиться в актерский вагончик вместе с Семеном. Когда набиралось молоко я бежала его кормить, делали стоп программы. Он рос со мной, рос с этой программой, он приходил ко всем гостям – жил в этой всей истории, поэтому для меня “Человек-невидимка”, это моя семья», – поделилась Эвелина.

Во время эфира она также рассказала, как участвовала в проекте «Новые звезды в Африке». Она отметила, что не жалеет о своей поездке и благодарна за то, что у нее есть уникальные впечатления и воспоминаниями. Особенно сильно актриса рада тому, что купалась в Лимпопо и видела много красочных мест.

Напомним, что шоу «УТРО. ТНТ» выходит по будням с 7:00 до 9:00.