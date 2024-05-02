Жасмин призналась, что ее сын с невесткой заключили брачный договор: «Это неотъемлемая часть еврейской традиции»

Жасмин недавно отметила важное событие. Ее старший сын Михаил, рожденный в первом браке певицы, женился. Она призналась, что не сразу одобрила выбор наследника, так как решение ей казалось поспешным. Но потом артистка лучше узнала Еву, пообщалась с ней на отдыхе и полюбила ее, как родную.

В интервью она призналась, что в качестве свадебного подарка отдала сыну квартиру, а также вручила молодоженам поездку в Сингапур. Также она рассказала, что влюбленные заключили брачный договор, который называется ктуба.

«Это неотъемлемая часть еврейской традиции. Текст ктубы составлен на арамейском языке, а подписание договора проводится раввином в присутствии жениха и родственников-мужчин. В ктубе прописывается, что муж должен делать, чтобы его жена всегда была счастлива. В первую очередь ктуба подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: "Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит ее"», — пояснила Жасмин.

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По ее словам, во время свадьбы был зачитан договор. Только после этого начался банкет. Певица отметила, что церемония была красивая и трогательная. У Жасмин также растут дочка Маргарита и сын Мирон, рожденные во втором браке звезды. Они участвовали в свадебной церемонии. Маргарита рассыпала лепестки роз, а Мирон — нес кольца, пишет Hello.