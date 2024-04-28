Михаил Боярский прокомментировал татуировки внучки Екатерины: «Это какая-то грязь на теле, ужасно»

Михаил Боярский, известный российский актер и музыкант, высказал сво6 отношение к татуировкам. Он считает их «грязью на теле» и «ужасом». Когда его спросили о возможном появлении татуировок у его внучки Екатерины, он ответил, что это ее выбор, но он сам не одобряет такие вещи.

«Это какая-то грязь на теле, ужасно», - отреагировал Михаил Боярский.

Стоит отметить, что в силу занятости и востребованности в профессии Михаил Боярский нечасто видится со своими внуками. И например, информация о том, что его 25-летняя внучка Екатерина Боярская уже сделала несколько татуировок на руке и готовится нанести еще, стала для Боярского шоком. Узнал он о намерениях внучки от журналистов.