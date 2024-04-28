Предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина* Ширинина: «Они не опровергали, потому что было выгодно»

Предполагаемая суррогатная мать детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, близнецов Гарри и Лизы, Елена Ширинина поделилась своими мыслями о том, почему звездная пара не опровергала информацию о ее роли в появлении на свет малышей.

Елена Ширинина считает, что Галкину* и Пугачевой было выгодно хранить молчание. Она также рассказала, что ее старшая дочь связалась с представителем Галкина* и попросила его прокомментировать ситуацию. В результате, менеджер дал опровержение в соцсетях и попросил людей оставить Елену Ширинину в покое.

«Я не понимаю только, почему Максим Галкин* с Аллой Пугачевой не опровергали эту информацию столько лет. Может, им тоже это было выгодно», - высказалась Елена Ширинина.

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Напомним, Елену Ширинину стали называть суррогатной мамой детей-близнецов Аллы Пугачевой после рассказа женщины на телевизионном шоу о том, что она выносила двойню для некой пары.

Этот эфир, по признанию Елены Ширининой, испортил ее жизнь. Двойня, которую вынашивала женщина, родилась в 2009-м году, а Гарри и Лиза появились на свет в 2013-м году.

По материалам kp.ru

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