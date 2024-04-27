Игорь Ливанов вспомнил, как развеял прах сына от Ирины Безруковой над озерами Карелии: «Это было его желание»

Актер Игорь Ливанов вспомнил о трагическом эпизоде своей биографии - смерти сына Андрея, который появился на свет в браке Ливанова с Ириной Безруковой.

Игорь Ливанов признался, что исполнил последнюю волю наследника и развеял его прах над озерами в Карелии.

«Это было его желание. Почему-то именно вода. И я съездил. Я был в Карелии, поехал в пустынное место и развеял прах», - рассказал Игорь Ливанов.

Напомним, сын Игоря Ливанова и Ирины Безруковой скоропостижно скончался в марте 2015 года. Андрею Ливанову тогда было всего 25 лет. Ранее Игорь Ливанов пережил еще и трагическую смерть маленькой дочери Ольги от первой жены. Девочка вместе с мамой погибли в крушении поезда.

Сыновья Игоря Ливанова от третьей жены Тимофей и Илья знают о прошлом отца.

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«Тимофей был любимцем Андрея. Его реакции и память настолько внутри него, что они не вытаскивались. Илюшка тоже знает. Весь дом в фотографиях дочки Оли и сына Андрея», - добавил Игорь Ливанов.

По материалам программы НТВ «Секрет на миллион»