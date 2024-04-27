Игорь Ливанов о смерти сына от Ирины Безруковой: «Произошедшее для меня остается тайной»

Известный актер Игорь Ливанов в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой заговорил о загадочной смерти своего сына от Ирины Безруковой.
Он признался, что не верит в официальные причины смерти Андрея.
«Мы с Андреем общались за сутки до его смерти. Произошедшее для меня остается тайной. Я не знаю, что случилось на самом деле. Я не верю в то, что мне рассказывают. Сын мне сказал: «Папа, я плохо себя чувствую». Я был в Астрахани в этот день. Прилетел, позвонил, мы поговорили. Я пообещал приехать к нему на следующий день. Андрей перед этим был во Вьетнаме. Что он мог оттуда привезти, я не знаю. Он чистейший человек. Никаких препаратов не было. Это светлый ангел. Я его провожал во Вьетнам, я его обнимал. А потом уже увидел его холодным», - поделился Игорь Ливанов.
Игорь Ливанов в студии «Секрета на миллион». Фото: кадр программы
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В тот момент молодая жена Игоря Ливанова Ольга была беременна вторым сыном Ильей.
«Илюшка получил всю энергетику этого кошмара. Этого ужаса», - добавил Игорь Ливанов.
Напомним, сын Игоря Ливанова и Ирины Безруковой скоропостижно скончался в марте 2015 года. Андрею Ливанову было всего 25 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стало быстро развившееся заболевание на фоне сахарного диабета.