Александр Масляков прекратил работу в КВН из-за опухоли в легких

Стала известна настоящая причина, по которой 82-летний телеведущий Александр Масляков прекратил работу в КВН.

Александр Масляков не появится на телеэкранах из-за болезни. Как сообщается, врачи обнаружили у знаменитости неоперабельную опухоль в легких еще в 2022 году после перенесенного коронавируса. 82-летний Александр Масляков находится под постоянным наблюдением специалистов и проходит поддерживающую терапию. В последнее время состояние его здоровья ухудшилось.

Между тем, в окружении Александра Маслякова подчеркивается, что от дел телеведущий отошел временно.

Напомним, некоторое время назад СМИ появилась информация о том, что Александра Маслякова-старшего заменит шоумен Дмитрий Хрусталев. Именно он якобы теперь будет постоянно вести КВН. Однако сын телеведущего, Александр Масляков-младший опроверг эти сообщения, заявив, что речь идет лишь о временном замещении.

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По материалам телеграм-канала Mash