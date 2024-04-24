Чем увлекается старший сын Подольской и Преснякова: футбольные баталии и любовь к музыке

Старший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова, Артемий, растет активным и любознательным мальчиком. Он с радостью посещает школу, где у него есть возможность не только учиться, но и играть в футбол со своими одноклассниками.
Как рассказала певица сайту Teleprogramma.pro, у сына хорошо идет математика, и учитель называет его твердым хорошистом. Подольская говорит, что большего от Артемия и не требует.
Артемий любит слушать музыку, и у него есть собственный плейлист. В основном он слушает тинейджерскую попсу.
Наталья считает, что разница в возрасте между ее старшим и младшим сыном Ванечкой — идеальная. Артемий очень любит своего младшего братишку, обожает его и часто обнимает так крепко, что Ваня начинает вырываться и плакать.
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