Митя Хрусталев назначен постоянным ведущим КВН вместо Александра Маслякова

Два последних телевизионных сезона были отмечены частой сменой ведущих игр высшей лиги КВН. Это было связано с объективными причинами. Основатель, ведущий и президент международного клуба веселых и находчивых, 82-летний Александр Масляков, в последние два года редко появлялся в роли ведущего из-за пандемии. Сначала он старался обезопасить себя от заражения, затем все же заболел коронавирусом. По рекомендации врачей, заботясь о своем здоровье, он перестал посещать игры.

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Последние два года бессменного ведущего КВН подменяли то Валдис Пельш, то Михаил Галустян, то Вадим Галыгин. Как стало известно kp.ru, в итоге было принято решение выбрать на весь 2024 год одного ведущего, этот пост занял 45-летний Митя Хрусталев. Он уже провел все игры 1/8 сезона, сейчас идет запись 1/4, и последуют все остальные.