Дочь Максима Виторгана Полина: «Я переезжаю в Израиль»

27-летняя дочь известного артиста и бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана Полина сделала заявление в Сети.

Полина Виторган поделилась своими ближайшими планами. Выяснилось, что актриса приняла решение покинуть Россию и обосноваться в Израиле. В сообщении Полина Виторган рассказала, без чего ей не обойтись на новом месте жительства. Без велосипеда. Актриса бросила клич в соцсети с тем, чтобы кто-то отдал или продал ей свое средство передвижения.

«Я переезжаю в Израиль и хочу велосипед! Вдруг кто-то отдает/продает свой?» - написала в микроблоге Полина Виторган.

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Напомним, Полина Виторган - дочь Максима Виторгана от брака с Викторией Верберг. Полина Виторган уже жила в Израиле и даже снялась там в историческом фильме «Олень». Роль в сериале принесла ей популярность в Израиле. Стоит добавить, что в России Полина Виторган снялась в 16-ти картинах.