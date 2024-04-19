Актер из «Кадетства» Александр Головин заговорил о пополнении в семье: «Скоро»

Актер Александр Головин в 2023 году связал себя узами брака с актрисой Александрой Поповой.

Пара нечасто появляется на публике. Но недавно супруги посетили одно из светских мероприятий.

Особо внимательные поклонники пары тут же отметили, что супруга звезды сериала «Кадетство» сильно поправилась.

Они бросились расспрашивать Александра Головина, чтобы узнать подробности о возможном скором пополнении в семье.

«Скоро», - лаконично ответил Александр Головин на расспросы.

Актер дал понять, что не хочет пока раскрывать никаких подробностей.

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Напомним, у Александра Головина есть внебрачная дочь. Девочка появилась на свет в результате отношений Головина с гримером Светланой Белогуровой.

По материалам kp.ru