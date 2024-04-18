Юрий Лоза о покупке особняка за 3 млрд рублей: «Не понимаю, где на такой дом можно заработать»

Юрий Лоза удивил общественность признанием о том, что он не может позволить себе купить элитный дом в Подмосковье. Об этом артист подробно рассказал на своей страничке во «ВКонтакте». Так, музыканту понравился особняк, стоимость которого составляет порядка 3 млрд рублей. Автора хита «Плот» привлекла реклама. Этот коттедж музыкант назвал эффектным, просторы внушительные — порядка 2164 кв метров. И это только основное здание. Еще есть дом для гостей, площадью 300 метров, гараж со вторым этажом для прислуги. Да и отделка, как выразился певец, впечатляет. Единственный нюанс, строительство не завершено.

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«С какой целью мне это предлагается, я не знаю, ведь смогу «потянуть» разве что ворота, и то не уверен. Однако, раз объявление напечатано, то продавцы намерены найти покупателя, только не понимаю — где и как на такой дом можно заработать», - недоумевает Юрий Лоза.

По материалам kp.ru