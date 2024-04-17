Аршавин прокомментировал успехи младшего сына в футболе: «Не понимаю, почему такой ажиотаж»

Младший сын известного футболиста Андрея Аршавина, одиннадцатилетний Арсений пошел по стопам отца. Мама мальчика Юлия Барановская некоторое время назад привела Арсения в Академию «Спартака».
Одиннадцатилетний Арсений уже делает успехи в спорте. Так, на недавнем матче он забил гол прямым ударом с углового, что большая редкость в футболе.
Однако звездный отец отнесся к успеху наследника, которого не воспитывает, с известной долей скепсиса. Андрей Аршавин дал понять, что в ворота на детских турнирах забивать легче, чем на взрослых. И все, что он сделал, просто порадовался за отпрыска.
«Не понимаю, почему вокруг этого гола такой ажиотаж», - сказал Андрей Аршавин.
Юлия Барановская с сыном Арсением. Фото: соцсети Юлии Барановской
По мнению Андрея Аршавина, его сыном интересуются из-за известной фамилии. Аршавин считает, что Арсению лишнее внимание совсем ни к чему. Он должен спокойно играть в футбол.
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По материалам sport-express.ru