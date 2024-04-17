Аршавин прокомментировал успехи младшего сына в футболе: «Не понимаю, почему такой ажиотаж»

Андрей Аршавин. Фото: Global Look Press

Футболист Андрей Аршавин уверен, что лишнее внимание может навредить одиннадцатилетнему Арсению.

Младший сын известного футболиста Андрея Аршавина, одиннадцатилетний Арсений пошел по стопам отца. Мама мальчика Юлия Барановская некоторое время назад привела Арсения в Академию «Спартака». 

Одиннадцатилетний Арсений уже делает успехи в спорте. Так, на недавнем матче он забил гол прямым ударом с углового, что большая редкость в футболе. 

Однако звездный отец отнесся к успеху наследника, которого не воспитывает, с известной долей скепсиса. Андрей Аршавин дал понять, что в ворота на детских турнирах забивать легче, чем на взрослых. И все, что он сделал, просто порадовался за отпрыска.

«Не понимаю, почему вокруг этого гола такой ажиотаж», - сказал Андрей Аршавин.

Юлия Барановская с сыном Арсением. Фото: соцсети Юлии Барановской

По мнению Андрея Аршавина, его сыном интересуются из-за известной фамилии. Аршавин считает, что Арсению лишнее внимание совсем ни к чему. Он должен спокойно играть в футбол.

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По материалам sport-express.ru

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