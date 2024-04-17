Аршавин заявил, что Барановская после развода забрала все его медали: «Скорбных чувств у меня нет»

Известный футболист Андрей Аршавин и телеведущая Юлия Барановская объявили о своем разрыве в 2012-м году. Когда футболист сообщил гражданской жене, что уходит от нее, Барановская находилась на приличном сроке беременности, ожидая третьего ребенка.

После разрыва Юлия Барановская одна воспитывает двух сыновей и дочь, а Андрей Аршавин все еще упрекает мать своих детей в том, что она присвоила себе его вещи после расставания с ним.

Так, в интервью Андрей Аршавин рассказал, что Юлия Барановская забрала себе все его медали, в том числе, с Евро-2008. Хранит у себя Юлия Барановская, по словам Андрея Аршавина, и врученную ему статуэтку игрока месяца в АПЛ, и мяч, на котором оставили свои подписи игроки «Арсенала».

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«После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет», - отметил Андрей Аршавин.

По материалам sport-express.ru