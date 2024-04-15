Юрий Куклачев проведет в реанимации еще неделю

Стали известны последние данные о состоянии дрессировщика Юрия Куклачева, который на днях перенес операцию на сердце. Врачи приняли решение оставить 75-летнего Юрия Куклачева еще на неделю в реанимации.

Медики считают, что эта мера поможет ему быстрее восстановиться. Как считают специалисты, в обычной палате им будет труднее контролировать Юрия Куклачева, который рвется работать и уже успел сделать несколько важных звонков. Дрессировщику же сейчас необходим полный покой.

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Как сообщается, аппетит у звездного пациента хороший, что свидетельствует о нормализации его состояния. Сразу же после операции Юрий Куклачев попросил, чтобы ему принесли кефир и чернослив.

Напомним, Юрий Куклачев был госпитализирован с жалобами на боли в сердце. Врачи диагностировали у известного дрессировщика обширный инфаркт.

По материалам телеграм-канала Mash