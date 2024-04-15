Певица Лолита подняла расценки за свои выступления на миллион рублей после вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита возобновляет концертную деятельность в канун майских праздников. Стоимость выступлений Лолиты увеличилась — с четырех миллионов до пяти миллионов рублей плюс 500 тысяч за техническое оснащение. Вероятно, звезде нужно компенсировать финансовые потери, которые она понесла из-за полной отмены концертов в конце прошлого и начале этого года.

Период вынужденного бездействия Лолиты, связанного с ее участием в вечеринке Анастасии Ивлеевой, привел к увеличению стоимости выступлений на целый миллион. При этом есть только одно условие - заказчик должен быть адекватным. Певица Лолита готова выступать даже за городом, но при этом требует наличия аппаратуры, сцены и официального приглашения. На месте она может присоединиться к трапезе, рассказать анекдоты и пообщаться по душам. Однако от квартирников с гитарой она просит воздержаться, так как это не соответствует ее стилю.

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Напомним, после полной отмены выступлений и концертов по причине ее участия в скандальном пати Ивлеевой, Лолита нашла утешение в садоводстве и начала задумываться о пенсии. Однако сейчас она продолжает заниматься музыкой и давать концерты.

По материалам телеграм-канала Mash