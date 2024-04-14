В костюме Гориллы на шоу «Маска» выступал певец Акмаль

В это воскресенье, 14 апреля, на НТВ вышел в эфир девятый по счету выпуск пятого сезона популярного шоу «Маска». В его финале проект покинул еще один участник.

По традиции, номинантов на разоблачение было трое. На этот раз шансы снять Маску были у Кота, Гориллы и Матрешки. Зрители в зале спасли Кота, отдав ему больше 50 процентов своих голосов.

Матрешку спасли члены жюри, а разоблачить решили Гориллу. Члены жюри единогласно назвали имя артиста, который, по их мнению, скрывался в костюме Гориллы. Это - певец из Туркмении Акмаль Ходжаниязов, которого многие запомнили по участию в шоу «Голос».

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