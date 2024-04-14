В костюме Гориллы на шоу «Маска» выступал певец Акмаль

В это воскресенье, 14 апреля, на НТВ вышел в эфир девятый по счету выпуск пятого сезона популярного шоу «Маска». В его финале проект покинул еще один участник.
По традиции, номинантов на разоблачение было трое. На этот раз шансы снять Маску были у Кота, Гориллы и Матрешки. Зрители в зале спасли Кота, отдав ему больше 50 процентов своих голосов.
Матрешку спасли члены жюри, а разоблачить решили Гориллу. Члены жюри единогласно назвали имя артиста, который, по их мнению, скрывался в костюме Гориллы. Это - певец из Туркмении Акмаль Ходжаниязов, которого многие запомнили по участию в шоу «Голос».
Певец Акмаль - Горилла на шоу «Маска». Фото: кадр программы «Маска» на НТВ
Судьи проекта оказались правы. Когда Горилла сняла маску, все увидели, что под ней скрывался 21-летний певец Акмаль.
«Это было потрясающе, огромное спасибо этому проекту. Это параллельная Вселенная, это праздник», - обратился он к зрителям и членам жюри.
Председатель судейского коллегии проекта Филипп Киркоров заявил, что Акмаль - по-настоящему талантливый артист. Продержаться в шоу «Маска» практически до самого финала, действительно, дорогого стоит.
«Это достойное поколение, которое представлено такими талантливыми артистами, как вы. И можно нам быть спокойными за нашу эстраду, за нашу современную музыку, настоящую, честную, красивую. Спасибо вам за то, что были частью этого грандиозного проекта», - сказал Филипп Киркоров Акмалю.
Стоит добавить, что в следующее воскресенье, 21 апреля, в эфир выйдет полуфинал пятого сезона шоу «Маска».