Александр Петров и Юра Борисов привели жен на премьеру фильма «Сто лет тому вперед»

Александр Петров пришел на премьеру фильма «Сто лет тому вперед» вместе с женой Викторией. Молодые люди в последнее время неразлучны. Актер всюду появляется вместе с возлюбленной, с которой не так давно сыграл пышную свадьбу. Петров не скрывает, что без ума от своей второй половинки. На премьере фильма побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro, поделившись первыми кадрами с ковровой дорожки. Жена Александра Петрова принарядилась по такому случаю, рядом с мужем она позировала в коктейльном черном платье-бюстье. Из украшений только серьги-кольца. Виктория опиралась о плечо мужа, а тот приобнял возлюбленную за талию.

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Саша Петров отдал предпочтение пиджаку и брюкам в стиле оверсайз, дополнили его образ имиджевые очки. В беседе с журналистами актер признался, что экшен-сцены в этом фильме снимались очень долго. Ко всему прочему, Александр Петров добавил, что как и многие, он хотел бы побывать в будущем. Тем временем, присутствующие на мероприятии пытались рассмотреть животик спутницы актера. Уж не округлилась ли талия у Виктории. Но пока говорить об этом рано.