Актер Никита Кологривый показал, как готовится к новой роли в спортзале

Никита Кологривый недавно провел неделю в изоляторе. Суд выбрал для него наказание в виде административного ареста за то, что он устроил дебош в баре в Новосибирске. Тогда актер сожалел, что не успел увидеться с дочкой. А 12 апреля он объявил, что готовится к новой роли. Сначала ходили слухи, что артист лишился работы из-за скандала. Но теперь Никита усиленно тренируется в спортзале. Он предстал в футболке с надписью «Каскадеры России».
«Готовим новый проект», — похвастался актер.
Никита Кологривый тренируется. Фото: соцсети Никиты Кологривого
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Пока подробностей Кологривый раскрывать не стал. Но поклонники предположили, что он может стать главным героем в российской версии «Рокки».
Ранее актер успел сняться в нашумевшем сериале «Слово пацана». Также он сыграл в фильме «По щучьему велению». При этом несколько раз Никита оказывался в центре внимания из-за критики коллег во время интервью. В не так давно он поргулся с Александром Гордоном и покинул студию его шоу.