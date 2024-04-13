Актер Никита Кологривый показал, как готовится к новой роли в спортзале

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Пока подробностей Кологривый раскрывать не стал. Но поклонники предположили, что он может стать главным героем в российской версии «Рокки».

Ранее актер успел сняться в нашумевшем сериале «Слово пацана». Также он сыграл в фильме «По щучьему велению». При этом несколько раз Никита оказывался в центре внимания из-за критики коллег во время интервью. В не так давно он поргулся с Александром Гордоном и покинул студию его шоу.