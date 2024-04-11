Лера Кудрявцева показала книжки свей пятилетней дочери: «Моя крошка пишет сказки»

Лера Кудрявцева недвно повредила ногу. Она целый месяц провела дома после операции. Дочку Марию артистка решила отправить в санаторий с мамой. Ее муж Игорь Макаров также отправился на лечение в санаторий. Но недавно ведущая шоу «Секрет на миллион» вернулась на работу.

Сначала она ходила на костылях. Теперь блондинка использует один костыль, чтобы опираться на него. Пятилетняя дочка старается развлекать уставшую маму вечерами. Накануне Лера рассказала, что наследница стала делать книжки с рисунками и историями про животных.