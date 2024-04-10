Азиза призналась, что муж от нее уехал: «Саша выбрал Италию, а я — Россию»

10 апреля Азизе исполнилось 60 лет. Певица заверила, что лего принимает свой возраст. Она пояснила, что чувствует себя гораздо моложе и пока даже не делала никаких пластических операций.

В 2021 году артистка вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ. Она призналась, что он родился в России, а потом уехал за границу. Азиза отметила, что ее пугала 20-летняя разница в возрасте, но избранник ее убедил, что это неважно. Однако она заявила, что недавно они были вынуждены поставить отношения на паузу.

По словам Азизы, мужу пришлось поехать в Италию, так как там осталась его мама, которой нужно его внимание. Певица подчеркнула, что он хотел забрать ее с собой. Но артистка отказалась с ним ехать, так как не хочет покидать Россию.

«Он должен был быть переводчиком в посольстве. Но мама все время волновалась за него: "Вернись, иначе я не переживу". Я тогда сказала Саше: "Возвращайся. Это твоя мама. Успокой ее. Пройдет время, дальше мы посмотрим, как быть"», — рассказала звезда.

Она также добавла, что ее возлюбленный уже нашел работу в Италии. Певица считает, что в их жизни многое изменилось за минувший год. Однако она не исключает, что Лортэ к ней вернется.

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«Саша выбрал Италию, а я — Россию. Хотя он парень с характером. Не удивлюсь, если в один прекрасный день я открою дверь, а он будет стоять на пороге», — рассказала певица «МК».

Напомним, что мужа артистки раньше звали Александр Соколов.