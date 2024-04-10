Бородина высмеяла людей, которые путешествуют по России, и нарвалась на хейт

Ксения Бородина любит прихвастнуть перед поклонниками о том, как она шикарно проводит свои отпуска. Для своей семьи она чаще всего снимает виллу в Турции, а вот с подружками предпочитает тусовочный отдых в Дубае.

Ведущая в личном блоге не преминула сообщить поклонникам, что в этом году полетит в эти две страны вновь и посмеялась над людьми, которые отдыхают в России, выставив ролик о паре из «Дома-2».