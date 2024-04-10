Бородина высмеяла людей, которые путешествуют по России, и нарвалась на хейт

Ксения Бородина любит прихвастнуть перед поклонниками о том, как она шикарно проводит свои отпуска. Для своей семьи она чаще всего снимает виллу в Турции, а вот с подружками предпочитает тусовочный отдых в Дубае.
Ведущая в личном блоге не преминула сообщить поклонникам, что в этом году полетит в эти две страны вновь и посмеялась над людьми, которые отдыхают в России, выставив ролик о паре из «Дома-2».
Эта публикация Бородиной вызвала волну возмущений в Сети. Люди сейчас наперебой пишут у нее в микроблоге, а также в обсуждениях пабликов, что в нашей стране на самом деле много красивых мест для отдыха и ничего смешного в этом нет.
«Высмеяла по итогу не парня, а тупых девушек, прости господи», «Кому сдались эти Турция с Дубаем для отдыха? Никакой фантазии!», «Нашла чем хвастаться! Ты вот попробуй оплати путевку на Байкал или Чукотку! Там намного дороже, чем в Турции», «Ограниченные люди выбирают одни и те же места для отдыха. Люди страждущие все время в поиске нового. А не зная родину, зачем отправляться за ее пределы?» — написали фолловеры.
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