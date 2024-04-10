Ведущий Березин рассказал о проблемах в семье Кунгурова: «Жена хотела развестись»

Смерть Евгения Кунгурова стала для многих большой неожиданностью. Певец совершил суицид. Позже знакомые звезды рассказали, что у него были проблемы с ментальным здоровьем. Артист несколько раз лежал в психиатрической клинике и лечил депрессию.

При этом о своих проблемах он почти никому не говорил. Коллеги утверждают, что он был позитивным человеком. Ведущий Владимир Березин рассказал, что дружил с Кунгуровым. Он не стал утаивать, что поражен случившимся, так как певец был верующим человеком.

Однако ведущий отметил, что у певца были проблемы в семье. В 2023 году жена артиста Ирина подала на развод, но документы были оформлены неправильно, поэтому им не дали ход в суде. Березин признался, что Евгений ради детей пытался спасти семью.

«Она развестись хотела, а он не хотел, потому что детей любил. Не хотел разрушать семью», — отметил Владимир.

При этом он подчеркнул, что в карьере у певца все было прекрасно. Кунгуров регулярно выступал, работал на телевидении и был востребован.

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