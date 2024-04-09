Нина Шацкая рассказала, что Евгений Кунгуров изменился 10 лет назад: «Превратился в рафинированного денди»

8 апреля умер Евгений Кунгуров. По данным службы 112, причиной стал суицид. Но многие друзья были шокированы такой новостью. Дмитрий Колдун с ним не раз пересекался на концертах. Он запомнил его, как веселого и открытого человека.

Нина Шацкая знала оперного артиста еще до того, как он прославился. Она тоже отметила, что никогда не видела у Евгения признаков депрессии. Однако певица призналась, что 10 лет назад он сильно изменился. Именно тогда Кунгуров смог побороть алкогольную зависимость.

«У него был период лет 10 назад, когда он из такого добродушного увальня резко превратился в рафинированного элегантного денди. Потерял большой вес, очень внешне изменился», – пояснила Нина, пишет «МК».

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она заверила, что никогда не видела, чтобы Евгений появлялся на работе пьяным. Певица добавила, что ее коллега в последние годы вообще не употреблял алкоголь. Шацкая не подозревает, что могли привести Кунгурова к такому страшному поступку.