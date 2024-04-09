Уехавший из России Бурковский решил открыть свою актерскую школу в США

Андрей Бурковский ранее работал на телевидении, играл в театре и снимался в кино. Но два года назад он уехал из России. Как и многие его коллеги, артист оказался не востребованным за границей. Теперь Бурковский хочет найти другой способ заработка. Он объявил, что откроет свою актерскую школу в США. Бурковский рассказал, что едет в Бостон.

Там он примет участие в шоу, а потом будет обучать американцев мастерству актера. Его курс продлится три месяца. Андрей отметил, что его жена Ольга регистрирует желающих попасть к нему на обучение. При этом цену за курс он не стал озвучивать.

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Напомним, что также в Америке Бурковский намерен играть в театре. Он примет участие в спектакля «Чайка. Вариации» режиссера Александра Молочникова, который тоже покинул Россию. Молочников развивает экспериментальный театр в Нью-Йорке. Он не скрывает, что порой приходится сложно. Так режиссер рассказывал, что репетиции проходили в заброшенных офисах, безлюдных ресторанах, а также в крохотной комнате рядом с туалетом.