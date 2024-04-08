Анжелика Варум живет в США в квартире за 190 миллионов рублей на побережье океана

Анжелика Варум давно является заслуженной артисткой России. Однако уже несколько лет певица редко выступает на родине. Она даже не участвовала в концерте своего мужа Леонида Агутина, который он устроил в честь 55-летнего юбилея. Певец был вынужден спеть хит «Как не думать о тебе» в одиночку, хотя обычно супруги исполняют ее вместе.

Как оказалось, уже шесть месяцев Варум находится в США. Она поселилась в Лос-Анджелесе, где у нее с мужем есть большая квартира. Ее жилье имеет площадь 300 кв. метров и вид на побережье Тихого океана. Но эту недвижимость пара купила еще 10 лет назад. Тогда они отдали 1 миллион 400 тысяч долларов. Сейчас цена такого жилья уже составляет 2 миллиона 119 тысяч долларов, что в рублях сейчас — 196 миллионов. Теперь артистка стала ближе к дочке, пишет KP.RU.

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Напомним, что дочка супругов Елизавета-Мария живет за океаном, а воспитал ее дедушка по матери Юрий Варум. Она пошла по родительским стопам, у нее своя рок-группа, а песни исполняет юная артистка исключительно на английском языке. Ранее Агутин обмолвился, что ему обидно от того, что дочь не знает русскую культуру.