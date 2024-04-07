Родная сестра покойной Жанны Фриске поздравила Платона с 11-летием: «Знай, что мы тебя любим и ждем»:

Наталья Фриске поздравила племянника с днем рождения. 7 апреля Платону исполнилось 11 лет. Мальчик увлекается музыкой, он виртуозно играет на гитаре. Любовь к творчеству, как считают поклонники певицы, передался ему от звездной мамы. Платон вместе с отцом Дмитрием Шепелевым все чаще стал появляться на различных программах. Мальчик как две капли воды похож на Жанну.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».