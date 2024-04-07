Родная сестра покойной Жанны Фриске поздравила Платона с 11-летием: «Знай, что мы тебя любим и ждем»:

Наталья Фриске поздравила племянника с днем рождения. 7 апреля Платону исполнилось 11 лет. Мальчик увлекается музыкой, он виртуозно играет на гитаре. Любовь к творчеству, как считают поклонники певицы, передался ему от звездной мамы. Платон вместе с отцом Дмитрием Шепелевым все чаще стал появляться на различных программах. Мальчик как две капли воды похож на Жанну.
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«Милый Платоша, поздравляем тебя с твоим днем рождения! Хочу, чтобы ты был счастлив. Знай, что мы всегда тебя любим и ждем», — написала Наталья Фриске в своем микроблоге и прикрепила фотографию Платона.
Платон очень похож на Жанну Фриске. Фото: соцсети
Платон не общается со своей тетей Натальей, бабушкой и дедушкой со стороны мамы. Родственники надеются, что повзрослев мальчик захочет наладить с ними контакты. И сам выйдет на связь. А пока они терпеливо ждут и следят за его успехами.