Сати Казанова о своем уходе из группы «Фабрика»: «Ну что ты дура вообще? Что тебе неймется! А я не могу»

Сати Казанова сотрудничала с Игорем Матвиенко более десяти лет, сначала в группе «Фабрика», а затем как сольная исполнительница. Однако она быстро осознала, что шоу-бизнес не приносит ей удовлетворения, и испытывала творческий кризис. Ее карьера в тот момент напоминала путь Жанны Фриске после ее ухода из группы «Блестящие».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Игорь Матвиенко, будучи гениальным продюсером, как выразилась сама певица, предложил Сати продолжать работать вместе, но она чувствовала, что это не ее путь. В итоге Матвиенко сам предложил прекратить сотрудничество, считая, что больше ничего не может дать своей подопечной. Сати была рада этому решению и вскоре покинула продюсерский центр.

«Ну что ты дура вообще? Что тебе неймется! А я не могу, я просто несчастная глубоко. И он (Игорь Матвиенко) мне предлагал, в принципе, такие же песни, как группе „Фабрика“, просто теперь я одна», - вспоминает Сати Казанова свой уход из девичьего коллектива.

Певица дала понять, что считает Игоря Матвиенко мудрым человеком. Он не стал удерживать бывшую подопечную рядом с собой, и за это Сати Казанова ему безгранично благодарна. Артистка и сейчас выходит на сцену, исполняя песни сольно. У нее целая армия поклонников, которая помнит ее еще по «Фабрике звезд».

По материалам YouTube-проекта «Про тебя»