Уехавшая в Дубай дочка Заворотнюк не поздравила маму с днем рождения

3 апреля Анастасия Заворотнюк отметила день рождения. Ее не видели на публике уже больше четырех лет. Она борется с тяжелой формой онкологического заболевания. Родные предпочитают ничего не говорить о ее состоянии.

Лишь иногда дочка актрисы Анна делится новостями о родительнице. Но в последнее время она стала молчать и даже уехала в Дубай, где живет ее муж, чью личность она скрывает. Из-за того, что Анна даже не поздравила маму с днем рождения, в Сети стали обсуждать, что возможно артистке стало хуже.

Тем более, что ее дочь звезды как-то призналась в соцсетях, что хороших новостей о состоянии мамы у нее нет. Она даже не стала делится архивными фото с Анастасией, как делала раньше. Анна находится в Дубае, где снимает местные пейзажи. Она лишь поблагодарила всех, кто стал писать в адрес ее мамы теплые слова. Заворотнюк исполнилось 53 года, но в важный день дочки рядом с ней не было.

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Напомним, что у актрисы есть муж Петр Чернышев. Он растит их дочку Милу, которой пять лет. Фигурист выступает в ледовых шоу, чтобы зарабатывать деньги для семьи.