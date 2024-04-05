Никита Ефремов о возможной женитьбе и отцовстве: «Хочу ли я детей? Да»

Никита Ефремов, известный российский актер, уже год состоит в отношениях с Ольгой Шурыгиной. Он счастлив в этих отношениях, поскольку его избранница разделяет его интересы, включая психологию и духовные практики. В свете своего возраста, актеру в мае исполнится 36 лет, и растущего интереса поклонников к вопросу о продолжении рода, Ефремов заявил, что задумывается об этом. Он признал, что пока не готов к созданию семьи, но рассматривает эту возможность в будущем.

«Хочу ли я детей? Да», - заверил Никита Ефремов.

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Ранее Ефремов был в отношениях с Марией Иваковой, но пара рассталась без скандалов и обид. Сейчас актер встречается с Ольгой Шурыгиной и утверждает, что в новых отношениях он стал более спокойным и уверенным в себе. Он не исключает возможности того, что Ольга может стать его спутницей на всю жизнь.

Ефремов высказал свое мнение о том, что отношения имеют смысл, когда оба партнера существуют в них как отдельные личности, преследующие свои собственные цели. Он не любит термин половинка, считая, что это подразумевает недостаток целостности.

По материалам «СтарХит»