Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова призналась, почему боялась заводить детей

Российская актриса и хореограф Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе», сейчас воспитывает с супругом, предпринимателем Константином Масленниковым, трех дочерей.

Она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro о трудностях и радостях многодетного материнства. Дарья призналась, что боялась заводить сразу нескольких детей, но не из-за карьеры, а из-за появляющегося груза ответственности, ведь такого опыта не было ни в ее семье, ни в семье мужа.

Кроме того, она отметила, что для ребенка очень важно, чтобы мама как можно больше проводила с ним времени, а не оставляла на нянек и бабушек.

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