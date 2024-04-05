Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова призналась, почему боялась заводить детей

Российская актриса и хореограф Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе», сейчас воспитывает с супругом, предпринимателем Константином Масленниковым, трех дочерей.
Она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro о трудностях и радостях многодетного материнства. Дарья призналась, что боялась заводить сразу нескольких детей, но не из-за карьеры, а из-за появляющегося груза ответственности, ведь такого опыта не было ни в ее семье, ни в семье мужа.
Кроме того, она отметила, что для ребенка очень важно, чтобы мама как можно больше проводила с ним времени, а не оставляла на нянек и бабушек.
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«Для него не столько важно, сколько одежды ты ему купишь, насколько разнообразная будет еда, а важно, сколько времени ты с ним проведешь, сколько советов сможешь дать, сколько историй и переживаний он тебе сможет рассказать, насколько вы с ним будете друзьями. А это время, силы и эмоции. Конечно, когда ребенок один, родителям проще. Но чем больше детей становится, тем становится сложнее. Я вот этого боялась. У меня не было примера ни у мамы, ни у бабушки, чтобы были многодетные семьи. Но сейчас могу сказать с учетом своего опыта, что не надо думать ни о каких предрассудках, не надо ничего бояться. Если хочется иметь детей, бог дает и позволяет здоровье, то надо рожать, сколько хочется. Ну понятно, что здравый смысл тоже должен присутствовать, потому что ребенок — это не только моральная, но и финансовая ответственность», — отметила Дарья Сагалова.