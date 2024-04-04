Александр Семчев заявил, что наиболее успешно его талант смог раскрыть Константин Богомолов

На днях Александр Семчев получил звание народного артиста РФ. Он снялся во многих фильмах и сериалах. Актер несколько лет назад смог феноменально похудеть. 54-летний артист признался в интервью, что за кинематографом сейчас трудно угнаться, а вот работа в театре остается стабильной.

Он рассказал, что ему нравится, как он сыграл Арнольфа в «Школе жен» и Лариосика в «Белой гвардии». При этом Семчев подчеркнул, что играть заново какую-то из своих ролей не хочет. Когда его спросили, какой из режиссеров наиболее успешно смог раскрыть все грани его таланта, то артист дал ответ сразу.

«Думаю, это Константин Юрьевич Богомолов», — ответил Александр.

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В интервью для Teleprogramma.pro он отметил, что играет в спектакле «Медитативный еж», а уже 13 апреля зрители увидят его работу в спектакле «Самая роскошная свадьба этого лета» в концертном зале «Барвиха». Актер надеется, что его главные достижения еще впереди.