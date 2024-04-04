Адвокат объяснила, как Пугачева может получить деньги за свой замок без его продажи

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала в беседе с Teleprogramma.pro ситуацию вокруг замка Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Примадонна и ее супруг шоумен Максим Галкин* после отъезда из России так и не смогли найти покупателя на свой дорогостоящий особняк, который оценили в миллиард рублей.

На днях шоумен заявил, что дом продавать не будут, так как он «был передан» надежным людям. Они присматривают за недвижимостью и занимаются выращиванием на приусадебном участке овощей и фруктов. Не исключено, что артисты могли таким образом подстраховаться, чтобы не потерять капитал в виде замка, потому что Галкин* был признан иноагентом. В Госдуме сейчас обсуждается идея изъятия недвижимости у лиц с таким статусом в пользу государства.

Как отметила Вербицкая-Линник, законодательство в этой сфере действительно серьезно развивается и дополняется, но пока такие люди являются законными обладателями своего имущества и никаких оснований для изъятия на данный момент законом не предусмотрено.

При этом собственники всегда могут получить денежные средства за свою недвижимость не через прямую продажу, например оформить залог в банке. Также есть вариант обезопасить особняк, подарив его кому-то.

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«Они могут это имущество обременить: взять под него кредит, оформить залог или иное соглашение, включая брачный контракт либо договор с иными лицами, которые становятся реальными или номинальными владельцами актива. Несмотря на то, что он признан иноагентом, а она пока нет, своим имуществом могут распоряжаться абсолютно свободно», — заявила юрист.

Она добавила, что управление недвижимостью в отсутствие хозяев обычно осуществляется на основании договора или нотариальной доверенности. Если доверенность предусматривает право отчуждения, то она может быть основанием для совершения сделки с недвижимостью в пользу третьих лиц.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.