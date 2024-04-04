Роза Сябитова договорилась с дочкой по поводу воспитания внучки: «Не даю никаких советов»

Роза Сябитова много лет участвует в шоу «Давай поженимся!». Она является профессиональной свахой. Примечательно, что ее дочка Ксения уже счастлива в браке с Максимом Шевченко. У пары растет дочка Мирослава, которая родилась в 2022 году. В интервью сваха рассказала, что внучка ее во многом удивляет.

Ей нравится проводить время с малышкой. Однако Сябитова не из тех женщин, которые вмешиваются в воспитание внуков. Она рассказала, что с самого начала договорилась с дочкой.

«Я участвую в воспитании своей внучки, но не даю никаких советов. Но мы можем обсудить какие-то вопросы, например, питания. Так, Мирочка во время прикорма не особо ела мясо. Так вот, когда внучка не ела прикорм, мы ее совместно приучали к мясу. Мирочка меня любит, мы с ней много занимаемся», — пояснила Роза в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам знаменитости, она считает, что любые родители должны сами пройти все ошибки с детьми. При этом сваха готова всегда прийти на помощь, если ее попросят. Она добавила, что в свое время ей мама пыталась давать советы в воспитании детей. Тогда Сябитова предлагала бабушке взять ребенка на себя. По ее словам, поток советов сразу прекращался.

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Она называет себя активной бабушкой. Также Роза заявла, что с малышом ее дочке помогают няни. Она сначала отнеслась к этому настороженно, но теперь не против такой помощи.