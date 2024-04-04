Прохор Шаляпин о «реабилитированных» после скандальной вечеринки звездах: «Ходили с поклонами, бились в ноги»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин высказался в беседе с Teleprogramma.pro о звездах, участвовавших в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, которые после непродолжительного периода их «отмены» вновь начали выступать с концертами и появляться на светских мероприятиях. В частности, певица Анна Асти объявила, что отправится в гастрольный тур по России.

Шаляпин считает, что эти артисты смогли «реабилитироваться» благодаря своим связям с высокопоставленными людьми, прежде всего олигархами.

«Некоторые артисты, участвовавшие в этой вечеринке, ходили с поклонами к олигархам. Ходили, бились в ноги (не буду называть имен, у меня достоверная информация): «Верните! Помогите! Спасите!» Конечно, они имеют влияние, скорее всего, в том, что обслуживают олигархические кланы, выступая на юбилеях и других корпоративах», — заявил певец.

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По его словам, он был уверен в том, что «отмена» продлится недолго и все эти звезды вернутся.