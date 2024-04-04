Смех Ермаковой на похоронах Кпадону объяснил психолог: «Страх смерти»

Бывшие участники проекта «Дом-2», Надя Ермакова, Егор Халявин, Надежда Камирен, пришли проводить в последний путь Либерж Кпадону. Звезда телепроекта скончалась в 36 лет в своей квартире, пролежав в ней около месяца. И только благодаря соседям, почуявшим неприятный запах из-за двери, стало известно, что она умерла.

Это немало удивило подписчиков Кпадону, которые давно спрашивали ее приятелей, куда пропала их любимица. Но на этом странное поведение друзей скончавшейся не закончилось.

До похорон и после них Ермакова, Халявин и Камирен снимались на камеру и выкладывали контент в соцсети. Подписчики в шоке от этого.