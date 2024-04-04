Смех Ермаковой на похоронах Кпадону объяснил психолог: «Страх смерти»

Бывшие участники проекта «Дом-2», Надя Ермакова, Егор Халявин, Надежда Камирен, пришли проводить в последний путь Либерж Кпадону. Звезда телепроекта скончалась в 36 лет в своей квартире, пролежав в ней около месяца. И только благодаря соседям, почуявшим неприятный запах из-за двери, стало известно, что она умерла.
Это немало удивило подписчиков Кпадону, которые давно спрашивали ее приятелей, куда пропала их любимица. Но на этом странное поведение друзей скончавшейся не закончилось.
До похорон и после них Ермакова, Халявин и Камирен снимались на камеру и выкладывали контент в соцсети. Подписчики в шоке от этого.
«Позор! Имея таких друзей, понятно, почему Либи умерла… На похороны засветиться все собрались, а руку помощи протянуть время не нашли (все знали о проблемах и ни «Дом-2», ни «друзья», ни псевдоженихи никто не помог и не поборолся за нее, но высказались все», «Можно быть умнее и не выставлять это людям?», «Да этим ушлепкам только бы своими забытыми рожами лишний раз посветить», — написали люди в соцсетях.
А вот клинический психолог Родион Барабанов нашел оправдание поведению друзей Либерж Кпадону. Он объяснил это тем, что люди таким образом могут спасать свою психику от разрушения. Кроме того, от приятелей мы не должны требовать особого сопереживания.
«Горе существует для тех, кто с ним сопряжен, поэтому степень сопереживания драматическому опыту напрямую зависит от вовлеченности и глубины отношения к умершему человеку. Друзья, в принципе не обязаны горевать. И если это контакты, которые имели поверхностный, формальный уровень общения, то почтить память подруги — это, прежде всего, исключительно дань традиции.
Таким поведением, непосредственностью и расслаблением, мы стараемся на психосоматическом уровне отдалить от себя экзистенциальный страх осознания смерти», — специально для Teleprogramma.pro прокомментировал психолог Родион Барабанов.
Друзья Кпадону после похорон запечатлелись с улыбками. Фото: соцсети Н. Ермаковой