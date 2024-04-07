Подольская заявила, что имеет отклонение: ответ психиатра — человек не может поставить диагноз сам

Жена Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская, написала в личном блоге, что имеет зависимость от покупки вещей.

«Признаюсь честно, я шопоголик… и очень люблю красивые вещи», — написала она.

Скорее всего, артистка переоценила степень своего отклонения, поскольку в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович сильно удивился, что человек может сам себе поставить такой диагноз.

«Как человек может понимать, что он шопоголик? Он настолько продвинут? Если он это понимает, он сам себя продиагностировал, то самое элементарное — пойти к специалисту для устранения этой проблемы. А самое не элементарное — это забить на попытку решить вопрос с этим состоянием», — высказался эксперт.

По словам Александра Федоровича, шопоголизм — это серьезная проблема, которую нельзя недооценивать. Чтобы исправить положение, в процесс должны включаться родственники, если таковые есть. «Ведь человек тратит деньги, захламляет квартиру… Если таковых нет и этот процесс никому не мешает, тогда идет тотальное затоваривание, растут долги и процесс этот не прекратится», — пояснил врач-психотерапевт Александр Федорович.

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