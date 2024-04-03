Кологривый счел нужным признаться в неравнодушии к Губину: «Замечательный исполнитель из 90-х»

Никиту Кологривого в последнее время в Сети его подписчики нередко обвиняют в том, что он несколько заигрался с 90-ми и своей ролью в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл бандита по кличке Кащей.

Чего только стоит его выходка в новосибирском кафе, когда он укусил за ногу официантку, за что получил семь суток заключения!

В личном блоге Никита Кологривый в очередной раз высказал симпатию к «лихим» годам, показав видео, на котором счастливо подтанцовывает и подпевает в машине звучащей из приемника песне Андрея Губина «Ночь».

«Это же Андрюшка Губин! Замечательный исполнитель из 90-х. Это одна из моих любимых песен!» — восторженно сказал Никита Кологривый.

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