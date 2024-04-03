Соседов раскрыл причину популярности Пугачевой в СССР: «Артист должен периодически уходить в тень»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro назвал причину большой популярности Аллы Пугачевой в советское время.
Рассуждая о современной эстраде, критик заявил, что многие российские артисты зрителям «приедаются», поскольку постоянно звучат из телевизора и радио и присутствуют на всех «Голубых огоньках».
В СССР артисты «подавались дозированно», Интернета не было, а телевещание прекращалось уже в 23:00, поэтому публика с нетерпением ждала их выступлений, отметил Соседов.
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«Артист не должен приедаться. Он должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время. Она же очень мало выступала, ее появления ждали. Вы думаете, что Пугачева была везде и без конца? Нет, ее еще дождись в «Утренней почте» или «Голубом огоньке». Она была только в «Новогодних огоньках», на 1 Мая не выступала, редко участвовала в концертах в честь 8 Марта и 7 Ноября. «Новогодний огонек» был ее козырной выход. Звучали, конечно, ее песни по радио, но очень дозированно. В советское время с перебором был только Иосиф Кобзон», — рассказал Сергей Соседов.