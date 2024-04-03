Соседов раскрыл причину популярности Пугачевой в СССР: «Артист должен периодически уходить в тень»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro назвал причину большой популярности Аллы Пугачевой в советское время.

Рассуждая о современной эстраде, критик заявил, что многие российские артисты зрителям «приедаются», поскольку постоянно звучат из телевизора и радио и присутствуют на всех «Голубых огоньках».

В СССР артисты «подавались дозированно», Интернета не было, а телевещание прекращалось уже в 23:00, поэтому публика с нетерпением ждала их выступлений, отметил Соседов.

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