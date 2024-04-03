Соседов о возможном уходе Гагариной со сцены: «Она не выгорела и должна звучать, но с паузами»

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с Teleprogramma.pro заявление 36-летней певицы Полины Гагариной о завершении карьеры.

Артистка сообщила, что после концерта в столичных «Лужниках» в конце июня «уйдет на пенсию». Позднее она попыталась опровергнуть эту информацию, сказав, что журналисты все не так поняли. О намерении сделать перерыв в карьере для «перезагрузки» заявил и Сергей Лазарев.

По мнению Соседова, артистам, которым нет и 40 лет, как Гагариной, не стоит публично говорить об уходе со сцены, даже если они на время решили уйти в тень и поставить карьеру на паузу.

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«В этом возрасте ты сейчас ушла, а потом пришла. Смешно об этом говорить. Другое дело, когда уже все-таки действительно пенсия и три четверти жизни пройдено. Полина Гагарина не выгорела нисколько, я этого не вижу, и она не сказала еще своего большого слова», — считает критик.

При этом он признал, что в современной России есть такое явление, как усталость от артистов, которые буквально звучат «из каждого утюга». Однако к Гагариной это не относится, она не надоела публике.