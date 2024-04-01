Волочкова заявила, что предчувствовала скандал вокруг вечеринки Ивлеевой: «Понимала, что будет какой-то вертеп»

В декабре в Москве состоялась вечеринка Насти Ивлеевой, которая обернулась скандалом. Среди участников мероприятия были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Айсти и другие селебрити. Они остались без работы, так как общественность была возмущена тем, как откровенно были одеты артисты. Лишь недавно они постепенно стали возвращаться на сцену и на телевидение.

Анастасия Волочкова призналась, что ее тоже звали на вечеринку Ивлеевой. Она отметила, что почувствовала, что все обернется скандалом, поэтому туда не пошла.

«Я понимала, что будет какой-то вертеп, и мне это не нужно», — заявила балерина.

Она рассказала, что Ивлеева была у нее в гостях полтора года назад. Артистка заявила, что Ивлеева позже нелицеприятно о ней говорила. Это насторожило звезду.

«Я понимала, что будет какая-то пошлость, и видела, что она немножко скатывается. И может, мне этого и не простили, потому и было слито домашнее видео», — пояснила Волочкова в передаче Алены Жигаловой «Алена, блин!».

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Напомним, что январе в Сеть слили видео, где она веселится дома с Никитой Джигурдой. На кадрах балерина танцует с другом очень смелый танец. Анастасия заявила, что такие вечеринки, как у Ивлеевой, устраивают, когда больше нечем привлечь внимание.