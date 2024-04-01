Валерия Гай Германика назвала Дмитрия Нагиева плохим актером: «Мы теперь не общаемся»

Валерия Гай Германика много лет работает режиссером. Она решила дать интервью Ксении Собчак. Валерия похвалила работу коллеги Клима Шипенко и призналась, что если бы снимала фильм «Холоп» она, то точно бы его испортила. А вот работу некоторых актеров ранее она критикова. Собчак напомнила, что Валерии не нравились картины, в которых снимались Сергей Бурунов и Дмитрий Нагиев.

«Они ко мне не приходят, а я хочу им помочь», – заявила режиссер.

«Они идут туда, где бабки. А бабки в сериалах», – пояснил Ксения.

«Я понимаю. Мне Нагиев сказал: "То что ты делаешь, это никому не надо". Прислал мне кадрик, как он в "Чикатило" снимался. Это такая ржака была. Я ржу и говорю: "Да мне и такие плохие актеры не нужны". Мы на этом поссорились. Он обиделся и мы теперь не общаемся.

Я считаю, что самоирония – это нормальная тема. Я прекрасно понимаю, что когда Дмитрий говорит, что это никому не нужно и это никто не смотрит, что он имеет в виду, что вся страна такое не смотрит», – высказалась Гай Германика.