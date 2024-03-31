Директор музея Магомаева сказала, что не до конца знает о судьбе экспонатов после трагедии в «Крокусе»

Гендиректор Фонда наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева не скрыла, что после трагедии в «Крокус Сити Холле» не совсем понимает, что стало с экспонатами музея.

Напомним, они располагались в фойе концертного зала до и во время печальных событий. По словам директора, сотрудников музея все еще не пускают внутрь «Крокуса», поскольку ведутся следственные работы, также там действуют страховщики со специальным допуском. Кому-либо еще там находится запрещено.

«Более или менее все должно быть сохранено. Но с уверенностью не могу вам сказать. Сама пока не видела, меня никто туда не допускает», - сказала Косарева журналистам KP.RU.

Она сообщила, что видела на фото запакованные в пленку экспонаты музея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».