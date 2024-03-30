Полина Гагарина опровергла слухи о приостановке карьеры

Полина Гагарина давно стала популярной исполнительницей. Однако в марте стали распространяться слухи, что она намерена поставить карьеру на паузу. Певица не раз признавалась, что у нее есть проблемы со здоровьем. Не раз прямо во время выступления с ней происходили неприятности. Так несколько лет назад она вывихнула плечо. А поклонники обеспокоены из-за ее худобы. Но в в шоу «Однажды…» слухи о приостановке карьеры она опровергла.

«Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали, как говорили Майя Плисецкая и Мадонна», — объяснила артистка.

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Напомним, что ранее Полина объявила, что ее большой концерт 8 марта станет практически последним. Певица решила меньше выступать, а также изменить формат своих шоу. Ранее Яна Чурикова призналась, что хотела взять интервью у Гагариной. Однако артистка не хочет вспоминать свое участие в «Фабрике звезд».