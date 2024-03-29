Керем Бюрсин снимется в комедии «Холоп в Турции»

Уже в 2024 году Керем Бюрсин приступит к съемкам в комедии «Холоп в Турции». Напомним, что поклонники в восторге от российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Теперь же в Турции покажут картину, которая стала одной из самых кассовых в России. В нашем «Холопе» снимались Милош Бикович, Саша Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев и другие.

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А в фильме «Холоп в Турции» главную роль получил звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Ботала. Комедия с турецкими актерами практически не будет отличаться от оригинала. В центре сюжета окажется тема перевоспитания избалованного богача путем погружения его в незнакомую историческую среду. Керему Бюрсину в образе холопа придется выживать своими силами без родительских денег.

Главным героем в турецкой версии «Холопа» станет мажор по имени Мете, представитель «золотой молодежи» из Стамбула. Для него будет построен персональный мир с реальностью османского города XVI века. Именно в эту обстановку попадет Мете после очередного загула. Интересно будет наблюдать за перевоспитанием главного героя фильма.

В главных ролях выступят Керем Бюрсин и Мелиса Донгель. Она также принимала участие в сериале «Постучись в мою дверь», сыграв Джерен Башар, одну из подруг главной героини.

Кстати, в российский прокат уже вышла вторая часть «Холопа», в которой Милош Бикович снялся с Аглаей Тарасовой. На этот раз на месте «холопа» оказалась избалованная девушка, которую взялся перевоспитывать герой Биковича. Он уже прошел тот же путь, поняв и осознав свои ошибки.

По материалам kp.ru